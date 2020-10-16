Под Днепром автомобиль влетел в дерево: водителя вырезали спасатели

На автодороге вблизи села Георгиевка Синельниковского района Днепропетровской области 15 октября произошло дорожно-транспортное происшествие.

Легковой автомобиль "Таврия" съехал с проезжей части дороги и влетел в дерево, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На месте спасатели установили, что в результате аварии водителя транспортного средства зажало конструкциями поврежденной машины.

Так, с помощью аварийно-спасательного оборудования пострадавшего мужчину достали и передали сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.

Отметим, к работам были привлечены четыре человека личного состава и одна единица пожарно-спасательной техники.

Теперь правоохранители будут выяснять все обстоятельства ДТП.

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