Под Днепром авто влетело в заправку: пассажира вырезали спасатели. Фото

В пятницу вечером, 23 октября, на въезде в Днепр на Запорожском шоссе автомобиль Chevrolet врезался в заправку "БРСМ-Нафта".

Авария произошла в поселке Дослидное около 21:00, сообщает "Информатор". По предварительной информации, водитель легковушки не справился с управлением (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Машина, которая двигалась в сторону Днепра, пересекла встречную сторону дороги и на скорости влетела в табло АЗС. В Chevrolet находились два человека.

На место происшествия прибыли медики, полиция и спасатели. Пассажира в результате удара зажало в салоне, чрезвычайники доставали его из деформированных конструкций. Его доставили в больницу имени Мечникова с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом свода черепа. Второго пострадавшего госпитализировали в больницу №16 с политравмой.

Все детали и обстоятельства ДТП установят правоохранители.

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