Под Днепром 3-летний ребенок умер от побоев, не доехав до больницы: заподозрили мать

В Днепропетровской области 25-летняя якобы жестоко избила своего малолетнего сына. От полученных травм мальчик 3 лет умер по дороге в больницу.

Об этом пишет "Днепр оперативный" со ссылкой на свои источники. Известно, что о смерти ребенка на автодороге около села Новопавловка Межевского района утром 28 декабря в полицию сообщил фельдшер скорой помощи.

Так, медики зафиксировали смерть маленького мальчика, которого родители на собственном автомобиле везли в медучреждение.

Правоохранители в ходе расследования предварительно установили, что вечером 27 декабря женщина, находясь в своем доме в селе Дачное, жестоко избила сына. Она нанесла мальчику телесные повреждения в виде множественных ушибов мягких тканей по всей поверхности туловища и конечностей.

На следующий день ребенку стало плохо и родители решили отвезти его в больницу, но мальчик умер так и не доехав туда.

Бригада скорой помощи констатировала смерть ребенка. Его тело направили в Синельниковское бюрю судмедэкспертизы для установления причин смерти.

Тем временем мать задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Полицейские выясняют все обстоятельства и детали произошедшего.

Как сообщал OBOZREVATEL: