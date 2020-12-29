Под Днепром 3-летний ребенок умер от побоев, не доехав до больницы: заподозрили мать
В Днепропетровской области 25-летняя якобы жестоко избила своего малолетнего сына. От полученных травм мальчик 3 лет умер по дороге в больницу.
Об этом пишет "Днепр оперативный" со ссылкой на свои источники. Известно, что о смерти ребенка на автодороге около села Новопавловка Межевского района утром 28 декабря в полицию сообщил фельдшер скорой помощи.
Так, медики зафиксировали смерть маленького мальчика, которого родители на собственном автомобиле везли в медучреждение.
Правоохранители в ходе расследования предварительно установили, что вечером 27 декабря женщина, находясь в своем доме в селе Дачное, жестоко избила сына. Она нанесла мальчику телесные повреждения в виде множественных ушибов мягких тканей по всей поверхности туловища и конечностей.
На следующий день ребенку стало плохо и родители решили отвезти его в больницу, но мальчик умер так и не доехав туда.
Бригада скорой помощи констатировала смерть ребенка. Его тело направили в Синельниковское бюрю судмедэкспертизы для установления причин смерти.
Тем временем мать задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Полицейские выясняют все обстоятельства и детали произошедшего.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее в поселке Слобожанское Днепропетровской области женщина вызвала скорую своему годовалому ребенку. По приезду медики обнаружили мертвого мальчика. Мать заподозрили в его убийстве.
А в Кривом Роге задержали 39-летнюю местную жительницу, которая год назад продала свою новорожденную дочь для эксплуатации в попрошайничестве. Женщина передала ребенка за деньги 38-летней киевлянке, обоим теперь грозит до 15 лет тюрьмы.