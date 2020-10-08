Под Днепром 18-летний парень ударил полицейского ножом

В среду, 7 октября, в городе Каменское ученик второго курса Каменского профессионального лицея напал с ножом на сотрудника полиции.

Информация о происшествии появилась в местном Telegram-канале "Х***ое Каменское". Как сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, в результате инцидента пострадал сотрудник криминальной полиции Краматорска, который приехал в Каменское в командировку. Внимание! Фото 18+

Правоохранители проводили следственные мероприятия по делу о мошенничестве. Они прибыли в учебное заведение для сбора показаний. Когда полицейские попытались поговорить с 18-летним парнем, он неожиданно набросился на одного из копов и ударил его ножом, а после сбежал.

Полицейского ударили ножом в живот. Telegram-канал "Х***ое Каменское"

Пострадавший получил проникающее ранение в область живота. В тяжелом состоянии его доставили в больницу. Там полицейского прооперировали, сейчас его жизни ничто не угрожает.

На задержание нападавшего бросили силы личного состава полиции города и области. Парня задержали в тот момент, когда родственники пытались вывезти его за пределы Днепропетровщины.

По факту посягательства на жизнь правоохранителя открыто уголовное производство. Злоумышленнику уже сообщили о подозрении, ему грозит лишение свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное тюремное заключение.

Инцидент произошел на территории лицея. Пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области

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