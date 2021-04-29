Под Днепром ребенок застрял головой в качеле. Видео спасения
В городе Павлоград Днепропетровской области ребенок застрял головой в качеле. Вызволять девочку пришлось спасателям.
Об инциденте в четверг, 29 апреля, сообщила пресс-служба областного ГУ ГСЧС на официальном сайте. Информацию о том, что случилось, спасатели получили в 13:25 (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Девочка 2011 года рождения застряла на площадке во дворе дома, расположенного на улице Заводской.
Конструкцию качели пришлось резать с помощью электрических ножниц. Ребенка освободили из ловушки, он не пострадал.
Добавим: ребенка вызволяли сотрудники 27-й государственной пожарно-спасательной части 6-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
В детском саду Запорожья из окна второго этажа выпал ребенок. 4-летний мальчик Тимур попал в больницу с черепно-мозговой травмой, на реабилитацию после которой нужно минимум полгода.
Выяснилось, что о нем забыла воспитательница, которая выводила детей на прогулку и была в тот день на замене. Мама ребенка пока не обращалась в полицию, но правоохранители уже обратили внимание на этот инцидент.