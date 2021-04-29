Под Днепром ребенок застрял головой в качеле. Видео спасения

В городе Павлоград Днепропетровской области ребенок застрял головой в качеле. Вызволять девочку пришлось спасателям.

Об инциденте в четверг, 29 апреля, сообщила пресс-служба областного ГУ ГСЧС на официальном сайте. Информацию о том, что случилось, спасатели получили в 13:25 (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Девочка 2011 года рождения застряла на площадке во дворе дома, расположенного на улице Заводской.

Конструкцию качели пришлось резать с помощью электрических ножниц. Ребенка освободили из ловушки, он не пострадал.

Добавим: ребенка вызволяли сотрудники 27-й государственной пожарно-спасательной части 6-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

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