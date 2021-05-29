На трассе под Днепром столкнулись самосвал и Toyota: погибли 4 человека. Фото

В районе села Могилев в Царичанском районе Днепропетровской области на трассе лоб в лоб столкнулись грузовой самосвал Ford Cargo 4142D и Toyota RAV4. Погибли четыре человека.

Авария произошла на Полтавском шоссе (Н-31) Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка, сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Два мужчины 1961 и 1984 года рождения и две женщины 1992 и 1997 года, погибшие в ДТП, находились в легковушке Toyota. Водитель грузовика не пострадал. Причина аварии пока неизвестна. Отмечается, что для извлечения тел из разбитого автомобиля было привлечено восемь спасателей.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Днепре прохожие руками поднимали перевернутый после столкновения автомобиль. Смертельное ДТП произошло на перекрестке улиц Драгоманова и Грушевского.