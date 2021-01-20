На Днепропетровщине женщина задушила 4-месячного сына ремнем

В Днепропетровской области 23-летняя женщина задушила ремнем своего 4-месячного сына. Горе-мать заявила, что сделала это, чтобы ребенок успокоился и перестал плакать.

Преступление произошло в поселке Аполоновка еще 16 января, сообщает пресс-служба ГУНП в области. Правоохранители обнародовали и видео признаний местной жительницы (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

О смерти младенца в полицию сообщили медики скорой помощи Солонянской больницы. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что малыш умер вследствие механической асфиксии.

Молодой матери уже сообщено о подозрении в совершении преступления (п. 2 ч. 2 ст. 115 УК – убийство). Во время обыска в ее квартире правоохранители изъяли и его орудие – ремень.

Сейчас идет следствие и решается вопрос об избрании женщине меры пресечения.

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