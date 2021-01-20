На Днепропетровщине женщина задушила 4-месячного сына ремнем
В Днепропетровской области 23-летняя женщина задушила ремнем своего 4-месячного сына. Горе-мать заявила, что сделала это, чтобы ребенок успокоился и перестал плакать.
Преступление произошло в поселке Аполоновка еще 16 января, сообщает пресс-служба ГУНП в области. Правоохранители обнародовали и видео признаний местной жительницы (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
О смерти младенца в полицию сообщили медики скорой помощи Солонянской больницы. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что малыш умер вследствие механической асфиксии.
Молодой матери уже сообщено о подозрении в совершении преступления (п. 2 ч. 2 ст. 115 УК – убийство). Во время обыска в ее квартире правоохранители изъяли и его орудие – ремень.
Сейчас идет следствие и решается вопрос об избрании женщине меры пресечения.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в конце прошлого года подобный ужасный случай тоже произошел на Днепропетровщине – молодая мать жестоко избила маленького сына, а на следующий день он умер. Родственники заявили, что женщина постоянно издевалась над ребенком.
Кроме этого, в январе 2021-го на Черкасщине отец убил 4-месячного сына из-за громкого плача.