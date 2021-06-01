На Днепропетровщине жена полицейского после скандала уехала пьяной на авто. Видео 18+

В Новомосковском Днепропетровской области жена полицейского пьяной села за руль, несмотря на замечание прохожего. При этом с ней был ее муж, который также был нетрезв.

Запись в инцидентом опубликовали на Youtube-канале Police Dnepr. На видео показано, что женщина грубит, матерится и пытается уехать на авто. Автор ролика просил пьяных супругов вызвать кого-то из трезвых знакомых, чтобы тот сел за руль. На что женщина только материлась в ответ. "Как тебя, п*дараса, зовут? Иди нах*й! Слышь ты, гнида, бл*дь!" – говорила она. После продолжительной беседы, женщина все-таки села за руль и уехала, оставив мужа.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко для "Цензора" сообщил, что инцидент произошел 15 мая. На видео запечатлены лейтенант патрульной полиции Николай Роговой вместе со своей женой Ириной Роговой, которые в выходной день отдыхали в Новомосковске у реки Самара в лесополосе.

Как указал в объяснительной полицейский, он с женой, отдыхая со своими мало знакомыми друзьями, ловил рыбу и употреблял спиртные напитки. Однако, по словам патрульного, жена спиртные напитки не употребляла. Когда же к ним подошел неизвестный мужчина и начал снимать на телефон, с которым в дальнейшем возникла конфликтная ситуация. Роговая, чтобы избежать конфликта села за руль и уехала. При этом, Роговый утверждал, что его жена села за руль трезвая.

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Геращенко сообщил, что в подразделении патрульной полиции начали служебное расследование данного инцидента, а самого правоохранителя уже уволили.

Осторожно, на видео есть нецензурная речь!

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