На Днепропетровщине задержаны сотрудники банка, присвоившие 86 миллионов гривен вкладчиков

В Днепропетровской области четверо управляющих сотрудника банковского учреждения "погорели" на крупной финансовой махинации. В результате своих действий они вывели 86 миллионов гривен вкладчиков и присвоили их себе.

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, злоумышленники вводили заведомо ложную информацию в официальные документы. Во время проведения обысков по месту жительства подозреваемых, сотрудники прокуратуры и Нацполиции обнаружили вещественные доказательства.

"В результате были изъяты документация и компьютерная техника, в которых содержится информация, подтверждающая причастность подозреваемых к преступлению", – указано в сообщении.

Сейчас действия бывших банковских сотрудников инкриминируются по ст.190 (мошенничество), ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ст.28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. В совокупности каждому из подозреваемых в хищении крупной суммы грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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