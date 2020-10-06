На Днепропетровщине водитель авто сгорел заживо после ДТП. Фото

В понедельник, 5 октября, вблизи поселка Украинка Днепропетровской области на автодороге Н-08 "Борисполь-Запорожье" столкнулись "ЗАЗ-Славута" и Сhevrolet-Lachetti.

Впоследствии одна из легковушек загорелась. Вскоре пламя охватило и вторую машину, сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Водителю Chevrolet удалось спастись самостоятельно. Мужчина, который находился за рулем "ЗАЗ", не смог выбраться из горящего авто. Его бездыханное тело чрезвычайники обнаружили во время ликвидации пожара.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине во время пожара серьезно обгорел мужчина.