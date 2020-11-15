На Днепропетровщине в пожаре погибло трое детей

В воскресенье, 15 ноября, в Днепропетровской области в пожаре погибли трое детей.

Происшествие случилось в селе Быково, сообщил в Facebook глава ГУ ГСЧС в области Андрей Кульбач.

"В 15:55 сегодня в селе Быково Криничанского района загорелось внутри частного дома по улице Молодежной. В это время в доме находились трое детей: 2015-го, 2017-го и 2019 годов рождения. Их жизни унес пожар", – написал он.

Кульбач добавил, что пожар охватил площадь 25 м³, "были уничтожены домашнее имущество, перекрытия и крыша дома".

На данный момент причины пожара устанавливаются правоохранителями.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепропетровской области 34-летний местный житель ограбил и поджег дома своих знакомых.

Также на Днепропетровщине женщина погибла при пожаре в собственном доме.