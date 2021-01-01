На Днепропетровщине в новогоднюю ночь авто слетело с моста, погиб ребенок
В селе Марьяна Роща Петропавловского района Днепропетровской области в новогоднюю ночь легковой автомобиль слетел с моста, в результате чего погиб 2-летний ребенок.
Об этом сообщило ГУ ДСНС Украины в Днепропетровской области. Отмечается, что водитель легкового автомобиля "ВАЗ 2101" не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в реку Самара.
"На момент ДТП в салоне легковушки находились три человека: мужчина 1977 года, женщина 1982 года рождения и ребенок 2018 рождения. Пострадавшие самостоятельно выбрались из автомобиля и попутным транспортом отправились в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.
Спасатели сообщили, что медики смогли лишь констатировать смерть ребенка в результате утопления.
Также в ДСНС отметили, что машину из реки не доставали из-за проведения следственных действий. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
Напомним, в ночь на 27 декабря на Киевщине столкнулись автомобили Honda и Volvo, в результате чего погибли два человека. Honda разорвало результате мощного удара, тогда как люди, находившиеся в нем и, очевидно, не были пристегнуты ремнями безопасности, буквально "вылетели прямо на асфальт и погибли".
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