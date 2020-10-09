На Днепропетровщине в ДТП погиб ветеран войны на Донбассе

Бывший боец 93-й бригады "Холодный Яр" Виталий Попов погиб 4 октября в результате аварии возле села Великомихайловка в Днепропетровской области.

У ветерана войны на Донбассе случился микроинсульт. Это и стало причиной смертельного ДТП, сообщили на странице пресс-службы бригады в Facebook.

Погибшему воину было всего 34 года. У него остались жена Ирина, дочь Юля школьного возраста и годовалый сын Тарас. Похоронили Виталия Попова 5 октября в селе Дмитровка, где он жил с семьей.

Боец с позывным "Шахтер" участвовал в российско-украинской войне с самого ее начала. Он был зенитчиком в 72-й отдельной механизированной бригаде. После Виталия перевели в 93-ю бригаду, где он отслужил 3,5 года в батарее артиллерийской разведки. Несмотря на уговоры сослуживцев, этим летом после ротации на Луганщину он покинул ряды ВСУ и вернулся домой к родным.

"Сослуживцы говорят, что он был всегда на позитиве: "Шахтер был еще тот весельчак. Как бы ни было трудно, постоянно шутил, смеялся. "Энерджайзер", работяга". А еще Виталий очень любил детей – об этом свидетельствует большинство его фотографий в соцсетях. Мы скорбим из-за смерти Виталия! Вечная память!" – сказано в сообщении на странице 93-й бригады.

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