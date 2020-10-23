На Днепропетровщине рабочий утонул в зерне на элеваторе

София Закревская Происшествия 12:00, 23.10.2020

В четверг вечером, 22 октября, в городе Пятихатки Днепропетровской области произошел несчастный случай на производстве.

Около 21:00 на одном из местных предприятий 27-летний мужчина погиб на элеваторе. Предварительно известно, что он был работником данного зернохранилища, сообщает "Информатор".

По предварительной информации, погибший во время работы выронил из рук лопату. После этого он открепил страховку, нарушив правила безопасности. Мужчина провалился в зерно на элеваторе и утонул в нем.

Чтобы найти тело рабочего, пришлось разобрать низ корпуса силосной ямы. Погибшего доставали через трубу подачи зерна.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что под Днепром мужчина упал в погреб и пролежал там неделю. Он умер в больнице от полученных травм.

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Днепр Происшествия

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