На Днепропетровщине пьяный водитель погрузчика устроил гонки в полицейскими в поле

В ночь на 26 октября в селе Любимовка Днепропетровской области правоохранители устроили погоню за пьяным водителем погрузчика.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепропетровской области, мужчина сбивал мусорные баки, создавал аварийные ситуации на дороге и не реагировал на замечания участкового, который пытался поймать нарушителя. На помощь коллеге выехал наряд патрульных (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Полицейским удалось остановить автомобиль, однако его водитель бросился наутек. Вскоре его догнали и задержали. Как оказалось, за рулем погрузчика находился 24-летний местный житель.

Результат драгера оказался положительным – 1,42 промилле алкоголя в крови водителя. Кроме того, при себе он имел предмет, похожий на холодное оружие. На нарушителя были составлены соответствующие административные материалы за управление в состоянии опьянения и невыполнение требования об остановке.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре таможенника обвинили в махинациях с автомобилями.