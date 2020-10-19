На Днепропетровщине пьяный мужчина выпал с балкона многоэтажки

София Ковнир Происшествия 07:35, 19.10.2020

В городе Новомосковск Днепропетровской области с балкона многоэтажного дома выпал 38-летний мужчина и разбился насмерть.

Он был в состоянии алкогольного опьянения, передает "Днепр оперативный".

Как стало известно, происшествие случилось на улице Шевченко. По предварительной информации, местный житель, пребывая в состоянии опьянения, случайно выпал с балкона девятого этажа.

В результате падения мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие на место медики констатировали смерть пострадавшего.

Теперь правоохранители будут выяснять все обстоятельства трагического случая.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре 17-летняя студентка выбросилась с балкона многоэтажки. Накануне трагедии она намекнула о намерении покончить с собой в переписке.

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