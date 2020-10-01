На Днепропетровщине пропавшего школьника нашли мертвым

В четверг, 1 октября, неподалеку от города Синельниково Днепропетровской области пропавшего 16-летнего Павла Бондаренко нашли мертвым.

Его тело водолазы достали со дна озера. Об этом сообщили на странице волонтерской группы "Поиск пропавших детей" в Facebook.

Рядом с водоемом находились личные вещи школьника. Обстоятельства трагедии и окончательные причины смерти установят следствие и судмедэкспертиза.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Синельниково Днепропетровской области без вести пропал 16-летний Павел Бондаренко. Подросток ушел из дома 29 сентября и не вернулся.