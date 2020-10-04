На Днепропетровщине произошло смертельное ДТП с переворотом. Фото

Алина Рашевская
Алина Рашевская
Происшествия
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На Днепропетровщине произошло смертельное ДТП с переворотом. Фото

В ночь на 4 октября неподалеку от села Великомихайловка Днепропетровской области Opel Vivaro после столкновения с деревом слетел на обочину и перевернулся.

В результате водителя зажало конструкциями автомобиля. Он скончался на месте аварии, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

На место происшествия выехала дежурная бригада спасателей. Сотрудники ГСЧС достали тело погибшего при помощи специального оборудования. Ему было 34 года.

Под Днепром авто слетело с трассы и перевернулось.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре автомобиль сбил насмерть пожилого мужчину.

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