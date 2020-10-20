На Днепропетровщине полицейского избили кирпичом до потери сознания

В понедельник, 19 октября, в городе Каменское Днепропетровской области полицейский подвергся нападению при задержании автомобильных воров.

Правоохранитель стал свидетелем того, как двое мужчин сняли аккумулятор с чужого авто. Он попытался самостоятельно поймать злоумышленников, однако те ударили его по голове кирпичом, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Когда полицейский потерял сознание, нападавшие забрали у него телефон и попытались скрыться с места происшествия. Злоумышленникам не позволили убежать оперативники, которые прибыли на помощь коллеге.

Задержанными оказались 39-летний каменчанин и 38-летний житель Криничанского района. Оба мужчины ранее уже были судимы. Им инкриминируют преступления сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины: кража, разбой и угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа.

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