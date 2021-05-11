На Днепропетровщине нашли останки истребителя Як-7 времен Второй мировой. Фото

Обломки советского военного самолета Як-7, сбитого в 1943 году, были обнаружены в Днепропетровской области во время обычной работы искателей металлолома. Среди частей истребителя поисковая экспедиция сумела найти останки погибшего летчика.

Об этом стало известно благодаря руководителю общественной организации "Поиск –Днепро" Андрею Бижко, который рассказал изданию "Радио Свобода" об исторической находке. По его словам, обломки Як-7 и останки пилота были обнаружены поблизости села Илларионово Синельниковского района.

"К нам пришла местная женщина, бабушка. Ее мама знала и рассказывала ей о том, что в эту балку в годы войны упал самолет. Как местные сюда приехали, выдрали металл, двигатель, какие-то запчасти, а летчика оставили... Рукавицу и фрагмент амуниции прикопали на местном кладбище, установив небольшой крестик", – поделился Бижко.

Волонтер заметил, что сейчас ведутся экспертные работы для идентификации самолета и личности пилота. Затем части истребителя передадут в военный музей, а человеческие останки захоронят на кладбище в Илларионово.

Андрей Бижко заметил, что до сих пор неизвестны точные подробности и дата авиакатастрофы.

"Все указывает на 1943 год. На обломках сохранились фрагменты красной звезды, обведенной черным. Это звезда с фюзеляжа, характерная для 1943 года. Такие самолеты использовали для прикрытия бомбардировщиков. Парень, скорее всего, погиб в жестоком бою. Мы практически не нашли фрагментов боекомплекта. Есть предположение, что он боролся до конца – выстрелял все патроны", – рассказал руководитель поисковой группы.

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