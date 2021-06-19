На Днепропетровщине нашли мертвой 15-летнюю девочку, которую искали пять дней. Фото

В Никополе на Днепропетровщине 19 июня нашли мертвой 15-летнюю девочку, которую разыскивали несколько суток. Тело ребенка обнаружили за зданием в промышленной зоне города.

В поисках помог кинолог со служебной собакой – бельгийской овчаркой Бес. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что об исчезновении девочки правоохранителям сообщила ее мама 15 июня. По словам женщины, накануне вечером дочь пошла гулять и не вернулась.

К поискам ребенка привлекли ювенальных полицейских, кинологов со служебными собаками, превентивных сотрудников, спасателей, помогали также бойцы Национальной гвардии и волонтеры.

Правоохранители проверили вокзалы, рынки, пляжи, парки, заброшенные здания. Также обследовали заброшенные здания, лесополосы и другие места, где могла находиться девочка.

После пяти дней поисков тело пропавшей девочки обнаружили на пустыре за заброшенным зданием. На месте работала следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты.

Напомним: 8 июня в городе Покров Днепропетровской области в коллекторе нашли тело 8-летнего Ибрагима Оглы, который пошел гулять на площадку еще 2 июня. Об исчезновении ребенка родные заявили в полицию только через четыре дня.

После смерти мальчика исчезла и йогом мать. Она дала показания в полиции и после этого дома больше не появлялась.

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