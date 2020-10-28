На Днепропетровщине мужчину избили за замечание пьяной компании

В Павлограде Днепропетровской области 23 октября возле одного из магазинов на улице Заводской произошла драка.

В результате инцидента 46-летний мужчина получил травмы и попал в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Причиной конфликта стал пьяный дебош, который устроили посетители магазина. Нападавший вместе с приятелями приехал туда на автомобиле "ВАЗ 2101". Зайдя в помещение, нетрезвая компания вела себя неадекватно и агрессивно, мужчины приставали к покупателям и работникам магазина.

Инцидент произошел возле магазина. Пресс-служба ГУПН в Днепропетровской области

На критику такого поведения со стороны окружающих дебоширы не реагировали. Когда один из посетителей сделал компании замечание, злоумышленник схватил трубу и избил ею мужчину, а после уехал с места происшествия.

Пострадавшего 46-летнего горожанина госпитализировали. Правоохранители задержали и доставили в отделение причастного к нападению 34-летнего местного жителя. После полицейские занялись розыском его сообщника.

В полиции окрыли уголовное производство по факту хулиганства, осуществленного группой лиц. Злоумышленникам грозит до четырех лет лишения свободы.

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