На Днепропетровщине мужчина сжег два дома своих знакомых. Фото

В Криничанском районе Днепропетровской области 34-летний местный житель ограбил и поджег дома своих знакомых.

Инцидент произошел 5 сентября на почве неприязненных отношений. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Между злоумышленником и двумя пострадавшими ранее неоднократно возникали ссоры. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина вспомнил прежние обиды и отправился в соседний поселок, где проживали его знакомые.

Сначала он приехал к дому 67-летнего потерпевшего, вырвал замок входной двери и поджег жилище изнутри. После мужчина через окно проник в дом своего 42-летнего приятеля, похитил оттуда строительный инструмент и также устроил поджог. В результате сгорели и само здание, и хозяйственная постройка.

Дома пострадавших сгорели дотла. Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

Вскоре правоохранители задержали поджигателя. Ему сообщили о подозрении по трем уголовным производствам: нарушение неприкосновенности жилья, умышленное уничтожение или повреждение имущества и кража. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре из горящего дома пожарные спасли троих детей. Две бригады чрезвычайников боролись с огнем около часа.