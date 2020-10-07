На Днепропетровщине мужчина совершил покушение на бывшую жену

В Першотравенске Днепропетровской области 37-летний мужчина пытался убить бывшую жену.

Инцидент произошел 28 сентября 2020 года в квартире потерпевшей по улице Театральной. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Мужчина пришел к своей бывшей супруге, между ними возник конфликт. В ходе ссоры злоумышленник нанес женщине пять ударов кухонным ножом в грудь и живот. После он сбежал, оставив орудие преступления на месте происшествия.

Нападавший не забрал орудие преступления. Пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области

Нападавший скрывался от полиции за пределами Днепропетровской области. Вскоре его задержали и во вторник, 6 октября, мужчине сообщили о подозрении в покушении на убийство.

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