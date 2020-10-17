На Днепропетровщине мужчина снимал детское порно и продавал его в США и Европе

В Днепропетровской области 27-летний мужчина занимался производством и распространением порнографических роликов с участием детей.

Видео он продавал "клиентам" в США, странах Европы и Украине. Стоимость каждой записи составляла 60 долларов, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Деятельность злоумышленника прекратили украинские правоохранители вместе с коллегами из Германии, Эстонии и США. По месту жительства задержанного мужчины провели обыски, в ходе которых были изъяты мобильные телефоны, ноутбуки, документация, носители информации и банковская карта, на которую "клиенты" перечисляли деньги.

Всю обнаруженную технику направили на экспертизу. В общей сложности у подозреваемого хранились более тысячи образцов детского порно.

В полиции открыли уголовное производство по факту изготовления, сбыта и распространения порнографии с участием несовершеннолетних. Мужчине грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. На данный момент продолжаются следственные действия.

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