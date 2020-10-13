На Днепропетровщине мужчина погиб при пожаре в собственном доме. Фото

Во вторник, 13 октября, в селе Миролюбовка Днепропетровской области загорелся одноэтажный частный дом.

Из пылающего помещения не успел выбраться его 83-летний владелец. Бездыханное тело мужчины обнаружили спасатели во время ликвидации пожара, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

К прибытию чрезвычайников огонь успел распространиться на площади 12 м. кв. Причина возникновения пожара устанавливается.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре произошел пожар в студенческом общежитии.