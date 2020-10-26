На Днепропетровщине женщина погибла при пожаре в собственном доме. Фото с места ЧП

София Закревская Происшествия 08:40, 26.10.2020 Обновлено: 10:07, 27.10.2020

В понедельник, 26 октября, в селе Ульяновка Днепропетровской области горел частный жилой дом.

Из пылающего помещения не успела выбраться его 77-летняя хозяйка. Бездыханное тело женщины спасатели обнаружили во время ликвидации пожара, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

К приезду пожарных огонь успел распространиться на 35 квадратных метров. На ликвидацию пожара потребовалось больше часа. Точная причина его возникновения пока неизвестна.

ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

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Днепр Происшествия

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