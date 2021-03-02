На Днепропетровщине годовалая девочка прыгнула в ванну с кипятком: врачи борются за жизнь. Видео

В Марганце Днепропетровской области годовалая девочка прыгнула в ванную с кипятком, в результате чего получила 60% ожогов кожи.

Ребенок сейчас находится в больнице Днепра в очень тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь и прогнозов пока не дают, говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Девочке сделали уже три операции. Сейчас она находится в медикаментозном сне на аппарате искусственной вентиляции легких.

Родители рассказали, что они грели воду для купания, но отвлеклись на мгновение и не заметили, как ребенок забежал в ванную. Они пояснили, что в их доме нет водопровода, поэтому они греют воду для купания и выливают в ванную, а затем разбавляют ее холодной.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Днепропетровщине врачи спасли 11-летнего мальчика, которого сбил поезд. Медики поначалу не рисковали давать никаких прогнозов.