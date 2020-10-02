На Днепропетровщине фирма-утилизатор создала свалку токсичных отходов. Фото

В Днепропетровской области лицензированная харьковская фирма-утилизатор отходов грубо нарушала экологические нормы, загрязняя окружающую среду.

Контракт на почти 2,5 миллиона гривен с компанией заключил местный завод по производству труб. Фирма должна была вывозить с предприятия токсичные вещества и утилизировать их, сообщили в пресс-службе СБУ.

Вместо утилизации отходов компания договорилась об их хранении с жителем Марганца на арендованном участке земли площадью 15 га. За свои услуги гражданин получал вознаграждение. Загрязняющие вещества дважды в неделю вывозили грузовиками на образовавшуюся на упомянутом участке на окраине города свалку.

Под открытым небом хранились токсичные отходы 1-3 класса опасности. Через подземные воды опасные вещества могли попасть в Каховское водохранилище.

Правоохранители задержали злоумышленников во время отгрузки очередной партии отходов. Были открыты два уголовных производства по факту преступления, совершенного по предварительному сговору группой лиц, и загрязнения земель. Следственные действия продолжаются.

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