На Днепропетровщине душевнобольная женщина совершила жестокое убийство

В июне 2020 года в селе Лобойковка Днепропетровской области 45-летняя местная жительница жестоко убила мужчину.

Женщина, страдающая психическим расстройством, находилась в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Между злоумышленницей и убитым внезапно возник конфликт. Гражданка нанесла мужчине около сотни ударов по телу, используя острые предметы, топор, деревянную палку и фрагмент бетонной трубы. Потерпевший получил травмы, несовместимые с жизнью.

В полиции открыли уголовное производство по факту убийства, совершенного с особой жестокостью. Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что женщина во время совершения убийства страдала и до сих пор болеет параноидальной шизофренией.

В связи с поставленным диагнозом было принято решение о принудительных медицинских мерах. Женщину госпитализировали в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что появились подробности жестокого убийства женщины в Днепре. Подозреваемый рассказал свою версию произошедшего.