На Днепропетровщине чиновника таможни заподозрили в миллионном злоупотреблении

Начальника одного из таможенных постов Днепропетровской таможни Государственной таможенной службы подозревают в злоупотреблении свои служебным положением.

Своими преступными действиями чиновник нанес ущерб государству на сумму более миллиона гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

По данным следствия, таможенник действовал в интересах частных предприятий. Он способствовал таможенному оформлению зерновой продукции сомнительного происхождения.

Начальнику поста уже сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением с целью получения неправомерной выгоды, повлекшем тяжкие последствия. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет, а также штраф от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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