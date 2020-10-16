На Днепропетровщине будут судить врача, из-за которого умерла пациентка

София Закревская Происшествия 13:10, 16.10.2020 Обновлено: 14:28, 16.10.2020

В Днепропетровской области врач-рентгенолог не обнаружила у пациентки заболевание, которое впоследствии привело к смерти женщины.

При этом медик одной из центральных городских больниц в области имела достаточный опыт и квалификацию. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Доктор, просматривая флюорограмму пациентки, не диагностировала у нее злокачественную опухоль. В медицинской карточке она сделала пометку о том, что легкие женщины чисты.

Из-за того, что опухоль не начали лечить вовремя, женщина умерла. Павлоградская прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт против врача. Ей инкриминируют ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия для больного.

На данный момент продолжается судебное рассмотрение уголовного производства.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Кривом Роге мужчина с инвалидностью выбросился из многоэтажки. Долгое время он был прикован к постели.

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