На Днепропетровщине будут судить врача, из-за которого умерла пациентка

В Днепропетровской области врач-рентгенолог не обнаружила у пациентки заболевание, которое впоследствии привело к смерти женщины.

При этом медик одной из центральных городских больниц в области имела достаточный опыт и квалификацию. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Доктор, просматривая флюорограмму пациентки, не диагностировала у нее злокачественную опухоль. В медицинской карточке она сделала пометку о том, что легкие женщины чисты.

Из-за того, что опухоль не начали лечить вовремя, женщина умерла. Павлоградская прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт против врача. Ей инкриминируют ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия для больного.

На данный момент продолжается судебное рассмотрение уголовного производства.

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