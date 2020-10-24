На Днепропетровщине авто врезалось в дерево, водитель погиб. Фото

София Закревская Происшествия 18:00, 24.10.2020 Обновлено: 18:03, 24.10.2020

В ночь на субботу, 24 октября, на трассе Днепр-Кривой Рог легковой автомобиль Opel разбился об дерево. Водитель иномарки погиб на месте.

По предварительным данным, машина двигалась в сторону Днепра, передает "Информатор". Предположительно, автомобилист мог уснуть за рулем. Внимание! Фото 18+

Авто начало съезжать с дороги, после чего врезалось в дерево и развернулось. Удар пришелся на сторону водителя. Информация об аварии в полицию поступила в 00:45. Машину, которая находилась в кювете, заметили не сразу, так как данный участок трассы не был освещен.

От полученных травм мужчина, который был на рулем Opel, умер на месте. Его тело, зажатое в салоне, спасатели доставали при помощи гидравлического инструмента.

Все обстоятельства и причины ДТП выясняются.

Водитель погиб на месте.
Информатор
Его тело доставали спасатели.
Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что под Днепром авто влетело в заправку, пассажира вырезали спасатели. Авария произошла на въезде в город.

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