На Днепропетровщине авто разорвало после столкновения со столбом: есть погибшие

В городе Павлоград Днепропетровской области 3 октября автомобиль "Славута" на скорости влетел в электроопору.

Удар был такой силы, что легковушку буквально разорвало на части. Об этом сообщает "Павлоград.dp.ua" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В салоне автомобиля, кроме водителя, находились еще два пассажира. В результате столкновения два человека погибли, третий – в реанимации.

По данному факту открыли уголовное дело по ч.2. ст. 286 Криминального кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлёкшие смерть или тяжкие телесные повреждения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине произошло смертельное ДТП с переворотом.