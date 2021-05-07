На Днепропетровщине 52-летний опекун насиловал 13-летнюю воспитанницу

В Михайловке Днепропетровской области мужчина создал детский дом семейного типа, а затем стал насиловать 13-летнюю воспитанницу.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Днепропетровщины, которая уже завершила досудебное расследование и передала обвинительный акт в суд.

Отмечается, что мужчина создал детский дом вместе с женой. С лета 2019-го на протяжение нескольких лет заставлял 13-летнюю воспитанницу смотреть порнографические ролики и насиловал ее.

Также во время обысков у него нашли обрез охотничьего ружья, который он приобрел и хранил незаконно.

Мужчину обвиняют по ч.4 ст.152, ч.4 ст.153, ч.2 ст.156 и ч.1 ст.263 (совершение действий сексуального характера, сексуальное насилие в отношении лица, не достигшего 14 лет, развращение несовершеннолетней и хранение огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения) УК Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Токаревке Киевской области задержали 23-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки.

Ранее также стало известно, что в Житомирской области 28-летний мужчина изнасиловал свою несовершеннолетнюю сестру-школьницу 2005 года рождения. Его также задержали.