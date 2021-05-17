Патрульный из Днепра заявил, что его избили коллеги и начальник. Видео 18+

В Днепре в здании местного областного Управления патрульной полиции трое правоохранителей якобы избили своего коллегу, старшего сержанта Максима Колыняка. Как утверждает он, в инциденте участвовал замначальника УПП Вячеслав Маслюк.

Потерпевший рассказал, что инцидент произошел в понедельник, 17 мая, передает телеканал "D1". Напали на копа якобы для того, чтобы воспрепятствовать его поездке в Киев. Там он собирался рассказать о нарушениях и коррупции в Управлении патрульной полиции (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам потерпевшего, после того, как в конце рабочего дня он сдал табельное оружие, начальство решило ознакомить его с каким-то приказом. Коп решил зафиксировать это на видео, что, по его словам, вызвало агрессию со стороны его руководителя Маслюка.

Колыняк утверждает, что у него из рук выбили мобильный телефон, далее двое коллег схватили его, а начальник начал наносить удары кулаками по лицу и туловищу.

Патрульный с разбитым лицом вырвался из здания полиции и вышел с помощью телефона в прямой эфир в одной из соцсетей. Он снял свои побои на камеру. На место происшествия сержант вызвал следственно-оперативную группу.

Потерпевший добавил, что хотел поехать в столицу, чтобы донести до руководства страны информацию о коррупции и произволе в органах патрульной полиции Днепропетровской области. Все обращения в управление внутренней безопасности и Государственное бюро расследований не давали результата, заявил коп.

Он также предположил, что видео с камер наблюдения, которые зафиксировали нападение, будут удалены.

Осторожно, кадры 18+!

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Одессе нетрезвые мужчины, которые пили на детской площадке, напали на ребенка за сделанное им замечание. На место инцидента вызвали полицию. Копов встретила группа агрессивных мужчин, один из которых ударил правоохранителя.