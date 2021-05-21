Копа из Днепра, заявившего об избиении начальником и коллегами, уволили из полиции задним числом

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Происшествия
2 минуты
4,9 т.
Патрульный пожаловался, что его избили трое сотрудников полиции

Патрульный из Днепра Максим Колыняк, который ранее пожаловался на избиение коллегами, получил информацию о том, что 14 мая был уволен с должности. Потасовка в полицейском участке произошла уже после этого – 17 мая.

Об этом в пятницу, 21 мая, сообщил местный телеканал "D1". Журналисты написали, что избитого старшего сержанта уволили из полиции задним числом (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

О том, что Колыняк лишился должности, стало известно во время встречи мужчины с руководством Управления патрульной полиции в Днепропетровской области, которая состоялась в пятницу.

На встрече присутствовали глава местного УПП Андрей Калюжный и Александр Хорольский, начальник отдела мониторинга и аналитического обеспечения.

Руководство патрульной полиции области подтвердило информацию об увольнении копа. Калыняк спросил: "А каким образом я 16-го и 17-го числа заступил на смену, с оружием?"

Калыняк и руководители УПП в Днепропетровской области

Калюжный и Хорольский ответили, что законодательством на выполнение дисциплинарного взыскания дается месяц со дня его применения. Такая норма действительно существует в Дисциплинарном уставе Национальной полиции Украины, но в ней же написано, что взыскание выполняется немедленно.

"На каком основании уже уволенному Калыняку выдавали оружие и отправляли патрулировать улицы Днепра – остается неизвестным", – написали журналисты.

Норма законодательства

Как писал OBOZREVATEL:

  • Колыняк утверждает, что трое сотрудников полиции избили его якобы для того, чтобы воспрепятствовать поездке в Киев. Там коп собирался рассказать о нарушениях и коррупции в полиции.

  • Заместитель начальника управления патрульной полиции Днепропетровской области Вячеслав Маслюк подтвердил, что участвовал в потасовке в отделении со старшим сержантом. В то же время он заявил, что не бил подчиненного, а конфликт начался из-за мобильного телефона.

УкраинаДнепрскандалыизбили полицейскиедрака с полицейскимиДракаНациональная полиция Украины