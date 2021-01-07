Корбан подтвердил гибель 16-летнего сына в ДТП

Бизнесмен Геннадий Корбан подтвердил, что его 16-летний сын Лев погиб в результате аварии 5 января в Днепре.

В четверг, 7 января, Корбан опубликовал в Facebook пост, в котором поблагодарил "за слова поддержки и за попытки разделить бремя утраты".

"Самое большое испытание в жизни – бессмысленность происходящего в ней зла. Каждый из нас предназначен для вечности. И каждый ощущает это до момента пока мы не осознаем, что нет вечности в этом мире. Есть только случайность, которая то соединяет, то разлучает людей, отрывая их друг от друга. Без возможности иногда сказать пару важных слов, совершить пару важных дел или просто побыть вместе, пожить одной жизнью, быть счастливыми вместе.

Тем, кто остался, не становится легче от понимания того, что ушедший уже на самом деле в настоящем мире, где нет времени, нет неопределенного завтра, нет совершенно никакой необходимости ни в чем. Остаётся только бесконечные красота, любовь и свобода", – написал он.

Как писал OBOZREVATEL, по данным СМИ, в ДТП с Левом Корбаном также погибла Юлия Васик. По данным СМИ, тела двух школьников обнаружили на дне реки в багги – небольшом легковом авто для езды по бездорожью.

По предварительной информации, подростки пытались заехать на мостик, не справились с управлением и упали в реку. Несмотря на небольшую глубину, они не смогли выбраться из авто, поскольку были пристегнуты.