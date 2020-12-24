В Днепре грузовик военных переехал женщину на "зебре": момент попал на видео. 18+

В Днепре в среду, 23 декабря, на регулируемом пешеходном переходе грузовик военных переехал женщину, которая пересекала дорогу.

Со слов свидетелей ДТП, пешеход переходила проезжую часть на "зеленый" сигнал светофора. Кадры с места аварии опубликовал "Информатор" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Уточняется, что инцидент произошел около 17:00 на перекрестке проспекта Александра Поля с проспектом Филиппа Орлика.

На видео видно, что женщина ударилась о переднее колесо грузовика МАЗ и упала. Ее ноги переехали колеса прицепа.

Судя по записи, можно предположить, что пешеход попала в "слепую зону" грузовика. Детали ДТП предстоит выяснить правоохранителям.

Женщина находилась в сознании до приезда медиков. Ее госпитализировали в 16-ю городскую больницу.

Осторожно! Кадры 18+!

Напомним:

В ноябре в Украине было зафиксировано 14 273 ДТП.

По сравнению с аналогичным периодом в 2019 году, количество аварий практически не снизилось – разница составила всего 0,1%.

О самых резонансных авариях ноября-2020 читайте в нашем материале по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 декабря в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе в ДТП погибла 35-летняя военнослужащая ВСУ Салахутдинова Елена Николаевна.