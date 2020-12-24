В Днепре грузовик военных переехал женщину на "зебре": момент попал на видео. 18+

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Происшествия
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ДТП с грузовиком в Днепре

В Днепре в среду, 23 декабря, на регулируемом пешеходном переходе грузовик военных переехал женщину, которая пересекала дорогу.

Со слов свидетелей ДТП, пешеход переходила проезжую часть на "зеленый" сигнал светофора. Кадры с места аварии опубликовал "Информатор" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Переход, где случилась авария

Уточняется, что инцидент произошел около 17:00 на перекрестке проспекта Александра Поля с проспектом Филиппа Орлика.

На видео видно, что женщина ударилась о переднее колесо грузовика МАЗ и упала. Ее ноги переехали колеса прицепа.

Грузовик, который переехал женщину

Судя по записи, можно предположить, что пешеход попала в "слепую зону" грузовика. Детали ДТП предстоит выяснить правоохранителям.

Женщина находилась в сознании до приезда медиков. Ее госпитализировали в 16-ю городскую больницу.

ДТП в Днепре с грузовиком военных

Осторожно! Кадры 18+!

Женщина попала под колеса
На асфальте видно следы крови
Пешеход попала в больницу
Место аварии
Грузовик военных
Полиция на месте ДТП

Напомним:

  • В ноябре в Украине было зафиксировано 14 273 ДТП.

  • По сравнению с аналогичным периодом в 2019 году, количество аварий практически не снизилось – разница составила всего 0,1%.

  • О самых резонансных авариях ноября-2020 читайте в нашем материале по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 декабря в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе в ДТП погибла 35-летняя военнослужащая ВСУ Салахутдинова Елена Николаевна.

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