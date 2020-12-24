В Днепре грузовик военных переехал женщину на "зебре": момент попал на видео. 18+
В Днепре в среду, 23 декабря, на регулируемом пешеходном переходе грузовик военных переехал женщину, которая пересекала дорогу.
Со слов свидетелей ДТП, пешеход переходила проезжую часть на "зеленый" сигнал светофора. Кадры с места аварии опубликовал "Информатор" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Уточняется, что инцидент произошел около 17:00 на перекрестке проспекта Александра Поля с проспектом Филиппа Орлика.
На видео видно, что женщина ударилась о переднее колесо грузовика МАЗ и упала. Ее ноги переехали колеса прицепа.
Судя по записи, можно предположить, что пешеход попала в "слепую зону" грузовика. Детали ДТП предстоит выяснить правоохранителям.
Женщина находилась в сознании до приезда медиков. Ее госпитализировали в 16-ю городскую больницу.
Осторожно! Кадры 18+!
Напомним:
В ноябре в Украине было зафиксировано 14 273 ДТП.
По сравнению с аналогичным периодом в 2019 году, количество аварий практически не снизилось – разница составила всего 0,1%.
О самых резонансных авариях ноября-2020 читайте в нашем материале по ссылке.
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