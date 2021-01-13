Под Днепром на тротуаре сбили 2-летнюю девочку: она умерла после отказа врача оказывать помощь

В городе Новомосковск под Днепром 12 января в результате ДТП погибла 2-летняя девочка. Еще живого ребенка с тяжелыми травмами отвезли в расположенную рядом городскую больницу, но врач отказался оказывать первую помощь. Девочку повезли в другое учреждение, но она умерла.

Как сказано на сайте специализированной прокуратуры Южного региона, девочка находилась на тротуаре. В результате столкновения Daewoo Nexia и Volkswagen Polo одна из машин отлетела в сторону и сбила ребенка.

В сообщении указывается, что девочка получила травмы, несовместимые с жизнью. По данным прокуратуры, потерпевшая умерла по дороге во вторую больницу. При этом "Информатор" пишет, что ребенка якобы успели передать медикам, но спустя несколько минут после этого девочка скончалась.

ДТП произошло примерно в 10:00 на перекрестке улиц Сучкова и Зины Белой. Водитель Daewoo, военнослужащий одной из военных частей ВСУ, во время поворота налево не предоставил преимущество в движении Volkswagen Polo, который двигался ему навстречу. Удар пришелся на водительскую сторону Volkswagen. Именно эта машина вылетела на тротуар, где стояли люди.

Водителя-военнослужащего задержали. Как передает "Информатор", врача, который отказал в помощи девочке, уволили с работы, а начмед больницы получила выговор.

Когда ребенка отказались принимать в медучреждении, ее повезли в Новомосковскую центральную районную больницу.

Мэр Новомосковска Сергей Резник пообещал провести тщательное расследование происшествия и поведения врачей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за 2020 год произошло 168 107 дорожно-транспортных происшествий. Из них 26 140 – из пострадавшими или погибшими. В авариях за год погиб 3 541 человек, 31 974 – получили травмы.