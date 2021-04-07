Под Кривым Рогом электричка снесла авто полиции. Видео

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Происшествия
2 минуты
3,3 т.
ДТП с полицейской машиной

Возле Кривого Рога Днепропетровской области во вторник, 6 апреля, электричка протаранила авто полиции.

В ДТП, предварительно, серьезных травм никто не получил. Об аварии сообщили "Вартові еспресо" в Facebook. Очевидец также показал видео с места инцидента (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Дорожно-транспортное происшествие с полицейским автомобилем случилось на железнодорожном участке "Верховцево – Кривой Рог".

Электричка 6027 "Днепр-Кривой Рог" столкнулась на переезде с ВАЗ-2109. Как видно на видео, машина получила серьезные повреждения. Удар, судя по кадрам очевидца, пришелся на переднюю часть авто, поскольку разбит бампер транспортного средства.

ДТП в Днепропетровской области

По предварительной информации, водитель авто выехал на переезд, не убедившись в безопасности.

Машина полиции

По состоянию на 23:50 вторника пресс-служба полиции ДТП под Кривым Рогом не комментировала. Точное количество пострадавших в аварии пока не сообщается.

Скриншот

Видео с места аварии на железнодорожном переезде:

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, согласно официальным данным патрульной полиции Украины, за первые два месяца 2021 года в Украине зафиксировали 29 545 аварий. Это на 19,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года – 24 698.

УкраинаКривой РогпоездДТПНациональная полиция УкраиныДТП полицейский