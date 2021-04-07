Под Кривым Рогом электричка снесла авто полиции. Видео

Возле Кривого Рога Днепропетровской области во вторник, 6 апреля, электричка протаранила авто полиции.

В ДТП, предварительно, серьезных травм никто не получил. Об аварии сообщили "Вартові еспресо" в Facebook. Очевидец также показал видео с места инцидента (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Дорожно-транспортное происшествие с полицейским автомобилем случилось на железнодорожном участке "Верховцево – Кривой Рог".

Электричка 6027 "Днепр-Кривой Рог" столкнулась на переезде с ВАЗ-2109. Как видно на видео, машина получила серьезные повреждения. Удар, судя по кадрам очевидца, пришелся на переднюю часть авто, поскольку разбит бампер транспортного средства.

По предварительной информации, водитель авто выехал на переезд, не убедившись в безопасности.

По состоянию на 23:50 вторника пресс-служба полиции ДТП под Кривым Рогом не комментировала. Точное количество пострадавших в аварии пока не сообщается.

Видео с места аварии на железнодорожном переезде:

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, согласно официальным данным патрульной полиции Украины, за первые два месяца 2021 года в Украине зафиксировали 29 545 аварий. Это на 19,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года – 24 698.