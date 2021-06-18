Днепр за ночь затопило из-за сильного ливня, машины плавают по городу. Фото и видео

В Днепре в ночь на пятницу, 18 июня, снова прошел сильный ливень. В результате город частично ушел под воду.

Непогода превратила проспекты и улицы в реки, сообщает "Информатор". Кроме того, от подтоплений пострадали жилые дома (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что в районе надземного пешеходного перехода на Слобожанском проспекте образовалось целое озеро. Правую полосу движения затопило так сильно, что несколько автомобилей застряли в луже.

Похожая ситуация сложилась на перекрестке улиц Калиновой и Образцова на левом берегу. В критическом состоянии оказались виадук, улицы Байкальская, Воскресенская, Диевка, улицы Виноградная, Каруны и Дементьева. Машины буквально плыли по ним.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Мариуполе из-за мощного ночного ливня затопило сразу десяток улиц. В результате непогоды погибали домашние птицы, а машины плавали в воде.