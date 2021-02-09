В Днепре вспыхнул пожар в популярном ТРЦ, людей эвакуировали. Видео
В Днепре во вторник, 9 февраля, произошел пожар в популярном ТРЦ "Мост-Сити". Предварительно, пострадавших в результате ЧП нет.
Видео торгово-развлекательного центра, над которым поднимался дым от пожара, опубликовал Telegram-канал "Х**вый Днепр" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).
Вызов о ЧП поступил спасателям в 19:39, они оперативно прибыли на место происшествия. Людей, которые находились в здании, эвакуировали. Пожар ликвидировали в 19:57.
На кадрах, которые засняли очевидцы происшествия, видно, что горела вывеска ресторана "Портофино" на втором этаже ТРЦ.
По данным "Днепра вечернего", залы ТРЦ быстро наполнились дымом. В то же время часть людей, оплативших заказ в фудкорте, остались доедать еду, не обращая внимание на угрозу.
Корреспондент указал, что паники при эвакуации не было.
Осторожно, нецензурная лексика!
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