В Днепре вспыхнул пожар в популярном ТРЦ, людей эвакуировали. Видео

В Днепре во вторник, 9 февраля, произошел пожар в популярном ТРЦ "Мост-Сити". Предварительно, пострадавших в результате ЧП нет.

Видео торгово-развлекательного центра, над которым поднимался дым от пожара, опубликовал Telegram-канал "Х**вый Днепр" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Вызов о ЧП поступил спасателям в 19:39, они оперативно прибыли на место происшествия. Людей, которые находились в здании, эвакуировали. Пожар ликвидировали в 19:57.

На кадрах, которые засняли очевидцы происшествия, видно, что горела вывеска ресторана "Портофино" на втором этаже ТРЦ.

По данным "Днепра вечернего", залы ТРЦ быстро наполнились дымом. В то же время часть людей, оплативших заказ в фудкорте, остались доедать еду, не обращая внимание на угрозу.

Корреспондент указал, что паники при эвакуации не было.

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