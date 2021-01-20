ГБР передало в суд дело днепровских полицейских, заставлявших людей совершать преступления

В ГБР завершили досудебное расследование в отношении восьми полицейских-участников организованной преступной группы, которые заставляли граждан совершать преступления с целью повышения своих служебных показателей.

Речь идет о двух руководителях и шести оперативных сотрудниках Павлоградского отделения полиции. Об этом сообщается на сайте Государственного бюро расследований.

Граждане были задержаны в июне 2020 года. Следствием было установлено, что в течение 2019-2020 годов правоохранители заставляли людей совершать преступления (кражи, хранение наркотиков, оружие и др.).

За эти преступления нарушителям давали деньги и наркотические вещества, после чего их привлекали к ответственности.

Во время проведения негласных розыскных мероприятий был зафиксирован ряд разговоров соучастников, когда они неоднократно обсуждали фальсификации совершения преступлений. Во время одного из разговоров полицейские обсуждали применение пыток в отношении жителей региона для получения признательных показаний.

Санкции статей, по которым были возбуждено уголовное производство, предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним:

В июне-2020 в Днепропетровской области расформировали Павлоградский отдел полиции из-за сотрудничества правоохранителей с наркоторговцами и другими преступниками.

4 июня работники Департамента внутренней безопасности НПУ, ГБР и СБУ пресекли деятельность преступной группировки, которую организовал начальник Павлоградского отдела полиции.

Голосеевский районный суд Киева избрал павлоградским полицейским меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Такую меру пресечения избрали семи участникам банды, в состав которой входили начальник, заместитель начальника отдела полиции, начальник одного из секторов и четыре оперативника отдела.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители Днепропетровской области завершили досудебное расследование относительно группировки, которая растлевала несовершеннолетних и продавала порноконтент с их участием.