В Кривом Роге мужчина убил себя из-за страха COVID-19: СМИ показали текст предсмертной записки

В Кривом Роге (Днепропетровская область) мужчина покончил жизнь самоубийством якобы из-за страха заразиться COVID-19.

Об этом 22 декабря сообщил местный портал "Днепр оперативный", ссылаясь на собственные источники. Журналисты опубликовали фрагмент предсмертной записки погибшего, где он говорил, что больше не может жить в страхе.

Уточняется, что украинец покончил с жизнью в своем жилище, перерезав себе вены на руках канцелярским ножом. Где именно это произошло, не сообщается. Следов насильственной смерти на теле не нашли.

Записку погибший оставил в квартире. Текст, который привели журналисты:

"Не могу больше справиться со страхами к коронавирусу, одиночество достало, пишу в здравом уме и при памяти. София, люби нашу маму, она святая. Тело оставьте в морге для врачей".

Напомним, по состоянию на 22 декабря в Украине официально подтверждено 979 506случаев коронавирусной инфекции. Из них 8513 – обнаружено за прошедшие сутки.

В Днепропетровской области уже заразились 54 147 человек.

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