Были голодные и плакали: в Днепре родители бросили взаперти четверых малолетних детей

В Днепре на улице Профсоюзной четверо маленьких детей остались дома без присмотра родителей на два дня.

О том, что из дома слышен детский плачь, а взрослые отсутствуют вторые сутки, полицию уведомили неравнодушные горожане. На место происшествия прибыл патруль, сказано в сообщении пресс-службы Патрульной полиции Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Дверь в дом была заперта, а через открытые окна полицейские услышали, как плачет младенец. У окна появились пятилетняя девочка, трехлетний и годовалый мальчики. Дети сообщили, что их родители на работе. Малыши находились дома одни вместе со своим 5-месячным братом, они были голодными и неухоженными.

Патрульные вызвали медиков и сотрудников ювенальной превенции, а после попали в помещение через окно. Они вывели детей на улицу, где их осмотрели врачи. В это время домой вернулась 27-летняя мать четверых детей. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и утверждала, что оставила сыновей и дочь с отцом и ушла по своим делам.

Всех детей на скорой госпитализировали в больницу. На данный момент решается вопрос о привлечении их родителей к уголовной ответственности.

Детей доставили в больницу. Пресс-служба Патрульной полиции Днепропетровской области

Самому маленькому из них всего пять месяцев. Пресс-служба Патрульной полиции Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что под Днепром будут судить насильника 13-летнего мальчика. Жертва и преступник познакомились в соцсети.