Адвокат из Днепра рассказал, как в его дом по ошибке ворвался спецназ

Владелец дома в Днепре, у которого полицейский спецназ провел обыск по ошибке, рассказал подробности инцидента.

Как заявил в интервью "Фактам" 39-летний адвокат Александр Пришедько, когда рано утром 26 июня 2020 года кто-то начал громить его дом, он решил, что это ограбление.

"Жена с детьми в тот день гостила у родственников, и я был дома один. Дверь была открыта. Я рано встал, успел сделать во дворе зарядку, после чего, не закрывая входную дверь, пошел в душ. И вдруг услышал, как в моем доме бьют окна. Не успел выйти из душа, как открылась дверь ванной комнаты и туда влетели вооруженные люди в черной одежде и балаклавах. Двое из них тут же повалили меня на пол и нанесли несколько ударов. Я ударился головой об пол", – вспоминает мужчина.

По словам пострадавшего, он был абсолютно голый и пролежал так 45 минут.

"Мне не давали встать и не разрешали даже прикрыться. Мне в затылок упиралось дуло автомата, а на лицо капала кровь – с руки спецназовца, который, очевидно, порезался при штурме", – отметил он.

Позже по записям с камер видеонаблюдения Пришедько увидел, что, пока двое спецназовцев держали его в ванной, еще пятеро полицейских ходили по дому и все переворачивали.

"Я сказал, что как адвокат имею право требовать, чтобы при обыске в моем доме присутствовали представители областной коллегии адвокатов. И что, инициируя такой обыск, сотрудники полиции обязаны были сами уведомить об этом коллегию, чего никто не сделал. Мне по-хамски ответили, что "им это до одного места", – подчеркнул владелец дома.

Только через полтора часа ему наконец-то показали определение суда о проведении обыска.

"Посмотрев документ, понял, что он касался не меня, а моего соседа. Я живу в доме №7, а в постановлении четко написано, что обыск должен был проводиться в доме №9! Там и фамилия была не моя, а соседа. Я сказал об этом сотрудникам полиции. Но те не отреагировали. "Проверьте адрес, – говорю. – Вам в соседний дом!" – сказал Пришедько.

В результате полицейские позвонили руководству, после чего обыск прекратили, закрыв протокол.

"В протоколе, кстати, так и написано: "Обыск прекращен в связи с тем, что сотрудники… ошиблись адресом", – добавил пострадавший.

По его словам, имуществу был нанесен значительный ущерб, а у него самого были гематомы по всему телу и сотрясение мозга.

"Зайдя во двор, они первым делом разбили дорогостоящую камеру видеонаблюдения. Выломали двери, разбили кувалдой электронный привод стоимостью 25 тысяч гривен, разбили окна. А уходя, вместо извинений сказали: "Сильно жирно вы тут живете. Ничего страшного, с вас не убудет", – признался адвокат.

Позже он обнаружил, что после обыска из гардеробной пропали 20 тысяч долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале суд в Днепре обязал государство компенсировать 1 млн гривен семье, в дом которой по ошибке ворвались полицейские с обыском, перепутав адреса.