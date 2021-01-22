Зеленскому после пожара в Харькове доложили о еще 32 нелегальных домах престарелых
После смертельного пожара в доме престарелых в Харькове правоохранители обнаружили еще 32 подобных заведения, которые работали незаконно в городе или Харьковской области.
В этих учреждениях находится 72 наркозависимых и 218 пожилых людей, нуждающихся в уходе. Об этом представители правоохранительных органов отчитались на совещании с украинским главой Владимиром Зеленским. О том, как прошла встреча, передает Офис президента на официальном сайте.
Зеленский призвал участников совещания к откровенному диалогу. Он потребовал комплексного подхода к оказанию социальных услуг по уходу за пожилыми.
Виновные в трагедии должны понести наказание, подчеркнул президент.
"Когда 15 человек погибает, кроме системных проблем, всегда есть ответственные", – сказал Зеленский и еще раз выразил соболезнования родным и близким жертв пожара.
Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев проинформировал, что пока всем четырем задержанным готовится сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения. Правительственная комиссия подтвердила, что данные о сгоревшем доме престарелых отсутствуют в департаменте социальной защиты.
"Для учреждений, где находятся престарелые и лица с инвалидностью, законом установлены четкие критерии и требования к функционированию", – отметил министр.
В департаменте соцзащиты сообщили: сейчас в коммунальных учреждениях есть 136 свободных мест, которые могут выделить для людей, проживающих в нелегальных учреждениях. Однако, как признали в ведомстве, это не решит вопрос в дальнейшем, нужен системный подход.
Глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что правоохранительные органы и местные органы власти проверят деятельность подобных заведений и жалобы на них.
"Надо, чтобы мы нашли все объекты по всей стране, проконтролировали, и чтобы мы ни один из объектов не закрыли, пока не найдем выход. Надо обязательно создать реестр и сайт со всеми такими заведениями, чтобы каждый человек мог видеть всю необходимую информацию о заведениях ухода за пожилыми людьми, учреждениях реабилитации", – отметил Зеленский.
Руководитель ОП Андрей Ермак со своей стороны поднял вопрос проверки противопожарных систем всех заведений, где могут находиться социально незащищенные категории граждан.
Как писал OBOZREVATEL:
22 января в нелегальный дом престарелых в Харькове "Золотое время", где в ходе пожара погибли 15 человек, прибыл Зеленский.
23 января будет объявлен всеукраинский день траура за погибшими.
Президент Украины заявил, что не понимает людей, которые отдают своих родных на содержание в пансионаты, вроде того, который сгорел в Харькове.