Зеленскому после пожара в Харькове доложили о еще 32 нелегальных домах престарелых

После смертельного пожара в доме престарелых в Харькове правоохранители обнаружили еще 32 подобных заведения, которые работали незаконно в городе или Харьковской области.

В этих учреждениях находится 72 наркозависимых и 218 пожилых людей, нуждающихся в уходе. Об этом представители правоохранительных органов отчитались на совещании с украинским главой Владимиром Зеленским. О том, как прошла встреча, передает Офис президента на официальном сайте.

Зеленский призвал участников совещания к откровенному диалогу. Он потребовал комплексного подхода к оказанию социальных услуг по уходу за пожилыми.

Виновные в трагедии должны понести наказание, подчеркнул президент.

"Когда 15 человек погибает, кроме системных проблем, всегда есть ответственные", – сказал Зеленский и еще раз выразил соболезнования родным и близким жертв пожара.

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев проинформировал, что пока всем четырем задержанным готовится сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения. Правительственная комиссия подтвердила, что данные о сгоревшем доме престарелых отсутствуют в департаменте социальной защиты.

"Для учреждений, где находятся престарелые и лица с инвалидностью, законом установлены четкие критерии и требования к функционированию", – отметил министр.

В департаменте соцзащиты сообщили: сейчас в коммунальных учреждениях есть 136 свободных мест, которые могут выделить для людей, проживающих в нелегальных учреждениях. Однако, как признали в ведомстве, это не решит вопрос в дальнейшем, нужен системный подход.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что правоохранительные органы и местные органы власти проверят деятельность подобных заведений и жалобы на них.

"Надо, чтобы мы нашли все объекты по всей стране, проконтролировали, и чтобы мы ни один из объектов не закрыли, пока не найдем выход. Надо обязательно создать реестр и сайт со всеми такими заведениями, чтобы каждый человек мог видеть всю необходимую информацию о заведениях ухода за пожилыми людьми, учреждениях реабилитации", – отметил Зеленский.

Руководитель ОП Андрей Ермак со своей стороны поднял вопрос проверки противопожарных систем всех заведений, где могут находиться социально незащищенные категории граждан.

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