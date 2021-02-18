Войска России могут оккупировать Золотое, – Тука

Город Золотое в Луганской области, который в октябре 2020 года оставили Вооруженные силы Украины, может быть оккупирован. Также под угрозой и другие населенные пункты "серой зоны".

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. "Я очень хотел бы ошибаться, но я могу предположить, что в ближайшее время можно ожидать попытки занятия тех территорий так называемых серых зон, из которых в свое время вышли украинские военнослужащие при выполнении режима разведения", – отметил он.

По словам Туки, чтобы установить контроль над небольшим населенным пунктом, российско-оккупационным войскам достаточно просто направить туда диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) и минимум вооружения.

"Речь же не идет о тяжелом вооружении. Заходят ДРГ, занимают населенные пункты. После того подтягивают, по меньшей мере, минометные расчеты. Для удержания населенного пункта этого достаточно", – сказал он.

Тука предположил, что без особых проблем оккупанты смогут захватить Золотое на Луганщине.

"Село сейчас никем не контролируется. Зашли и расположились. А потом их выбивать оттуда. Но с противоположной стороны начнутся обстрелы уже с применением артиллерии", – подчеркнул он.

В этом контексте экс-замминистра отметил, что не понимает путь освобождения территорий, предусматривающий отвод своей армии. "Я исследовал многие варианты решения конфликтов и постконфликтного урегулирования за последние годы. Мне не известны случаи, когда какое-либо государство освобождало бы собственную территорию путем отвода собственных вооруженных сил", – подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL, 29 октября 2020 года в Золотом Луганской области произошел отвод войск ВСУ в рамках выполнения договоренностей о разведении сил. В отчете ОБСЕ за 10 февраля отмечалось, что на Донбассе были зафиксированы десятки "Градов" и танков вооруженных формирований России и ее наемников, а также другую технику.