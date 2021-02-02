Золото вывозили в Москву, а видео с убийствами воинов ВСУ показывали на Лубянке. Аудиоперехват разговоров боевиков "ДНР"
Украинские разведчики перехватили разговоры между непосредственными участниками оккупации Донецка, преступлений против гражданского населения и украинских военных. На записях двое "высокопоставленных" преступников откровенно обсуждают варианты похищения своего "соратника", раскрывают масштабы награбленного "руководителями" "Центра спецопераций МГБ" и "МВД ДНР", говорят о "любимом хобби" Василия Евдокимова – снайперской стрельбе по воинам ВСУ и многом другом.
Подробнее – в материале OBOZREVATEL."Герои" перехвата
1. Вадим Долгов ("Пенсионер") был первым помощником начальника "Центра спецопераций МГБ ДНР" Василия Евдокимова ("Ленин") еще с начала российской агрессии. А знакомы они были задолго до войны.
Долгов был отправлен из Донецка в Россию – в дом Евдокимова на Алтае – после того, как его "подсидел" Роман Волянюк ("Хакер"). На сегодняшний момент он является реальной правой рукой главаря "ЦСО МГБ" – доверенным лицом, которое ведет личные финансовые и хозяйственные дела семьи Евдокимова в основном на территории РФ.
В августе 2020 г. "Пенсионера" арестовали сотрудники ФСБ РФ за попытку похищения "Хакера". Правда, криминальную группировку россиян почему-то представили "украинскими шпионами". У Долгова – российское гражданство.
2. Денис Куликовский ("Аид", "Палыч") – экс-руководитель и главный палач тюрьмы "МГБ ДНР" под названием "Изоляция" в Донецке, где истязают в том числе попавших в плен украинских военных.
Он єкстренно покинул территорию "республики" после того, как тюрьму возглавил Юрий Кривонос ("Толстый", "Юра-танкист").
Что же обсуждали боевики? Осторожно, ненормативная лексика! Строго 18+ (чтобы посмотреть видео, доскролльте материал до конца).Любимый инструмент для пыток – под подушкой
Реальный мотив для похищения "Хакера" – это не только устранение Романа Волянюка как конкурента. Долгова и Куликовского интересовали в первую очередь активы действующего начальника так называемого Центра спецопераций "МГБ ДНР" Василия Евдокимова ("Ленина") на территории РФ.
То есть, "Палыч" и "Пенсионер" собирались действовать по схеме "грабь награбленное". Причем, для того, чтобы разговорить своего бывшего соратника по "МГБ" Волянюка они готовы были его пытать.
"Палыч" известен как один из самых жестоких "специалистов" в области пыток и добывания, а вернее выбивания информации. Об этом неоднократно рассказывали освобожденные из тюрьмы "Изоляция". Для истязания в там использовали так называемый тапик (орудие пытки электрическим током – телефонный аппарат полевой с индуктивной катушкой). Именно о нем и говорили "Палыч" и "Пенсионер".
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Долгов: Нам надо нашего друга ("Хакера") ловить и узнавать все у него. Он много расскажет интересного.
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Долгов: Короче, он ("Ленин". – Ред.) там главный "бизнесмен". А он ("Хакер") знает дох*я, конечно.
Куликовский: Ну ничего, мы тоже будем владеть этой информацией.
Долгов: Расскажет?
Куликовский: Тю, бл*дь. В течение 10 минут начнет рассказывать.
Долгов: А "тапик" есть? (смеется)
Куликовский: Все на месте, все готово уже, да.
Долгов: Ты с собой... родной вез? (смеется)
Куликовский: Ну конечно, а что делать.
Долгов: То есть, ты спишь, под подушечкой его держишь?
Куликовский: Ну не без этого, бывает…
Долгов: Ну правильно, инструмент любимый… У вора фомка, у тебя "тапик".Схроны из награбленного – в Москве
Из разговоров Долгова и Куликовского можно понять, что "военные заслуги" сотрудника "МГБ" Романа Волянюка (которого ФСБ и росСМИ называют одним из "лидеров ополчения Донбасса") состоят исключительно в работе "порученцем" начальника "Центра спецопераций МГБ".
За это Волянюк ежемесячного получает из "бюджета республики" только командировочных 45 тыс. рублей – это за поездки по личным делам шефа. Вторую премиальную зарплату "Хакер" получает за так называемый постоянный риск – например, за вывоз награбленного золота из частных домовладений и банковских учреждений Донецка в т.н. схроны Евдокимова на территории Москвы.
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Куликовский: Он (Роман Волянюк. – Ред.) сейчас в Ростов мотнется, заберет посылки, отвезёт, а потом будет в Москву ехать. Может, он будет ехать с кэшем (деньгами. – Ред.) в машине спрятанным.
Долгов: Он же и возил так. И золото возил... Дох*я чего перевозил.
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Куликовский: Ну смотри, фэсам бы "Ленин" не открылся, они бы не знали где схроны. Где все – не рассказал бы, да? Побоялся бы, мне кажется.
Долгов: Слушай, я думаю они привезли в Москву (награбленное в "ДНР". – Ред.).
Куликовский: Помогли привести и всё.
Долгов: Да, помогли привести, у них там забрали и где-то сгрузили на гараже.
Куликовский: Ну, опять же, это же помогал не Ромка ("Хакер") гаражи искать?
Долгов: Да, может (знать). Ты понимаешь, он должен знать. Он говорил, что возит... Мне рассказывал: я чувствую, меня скоро в**бут, мне пи**ец будет. И золото в Москву вывозили..."Они легли под фэсов, приедут миллиардерами"
Во время телефонных разговоров двое бывших приближенных к "Ленину" сотрудников т.н. Центра специальных операций "МГБ ДНР" обсуждают взаимоотношения Василия Евдокимова и Алексея Дикого (т.н. главы "Министерства внутренних дел ДНР") с сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ .
Куликовский: Как ты с ним раньше, с этим "Лениным", работал – х*й его знает…
Долгов: Та ну нормально было.
Куликовский: Ну видишь, как нормально. Это раньше он такой был, ты просто не замечал. И не было таких нюансов.
Долгов: Не было таких положений, не было такого – вывезти человека х*й знает куда, бросить его там...
Куликовский: Ну вот видишь, он так и сделал потому, что во-первых дох*я ты тоже видел, знаешь.
Долгов: Слушай, то, что я сейчас знаю, это всё х*йня. То, что я раньше знал, это намного серьезнее, понимаешь?
Куликовский: Ну раньше же войны не было.
Долгов: Она нах*й никому, эта война, не нужна. То, что они сейчас творят... Они ("Ленин" и Дикий) приедут миллиардерами в Россию и скажут, что они заработали на войне, и никто их трогать не будет. И будут кайфовать.
Куликовский: Ну ты же понимаешь, они же не сами, они легли под фэсов (сотрудников ФСБ. – Ред.). Потому, что если были бы сами, им бы давно головы посносили.
Долгов: Ясный х*й, что они и там, и там, и там... Но потом они тоже станут не нужными. Им скажут: все, вы уже отработали свое, идите нах*й. Переехали и живите, и молчите. Если не уберут (ликвидируют).
В частности, Вадим Долгов делится с Денисом Куликовским информацией о том, что "Хакер" специально для "Ленина" смонтировал видеоаппаратуру, которая в режиме онлайн фиксирует прямые смертельные попадания в украинских военных в ходе снайперской стрельбы самого Василия Евдокимова с расстояния до полутора километров.
Эти видео убийств украинских воинов "Ленин", по словам Долгова, систематически возит "на показ – на Лубянку".
Куликовский: Ну а ты за Дикого знаешь вообще? Он вообще до войны держал всю наркоту по Донецку.
Долгов: А сейчас они всех грабят, не только наркоманов, сейчас всех. Всех еб*шат.
Куликовский: Тем более Василий Викторович ("Ленин") там рядом с ним, нормально все.
Долгов: Ну видишь, эти же (Дикий и Евдокимов) все – завербованные. Гражданство приняли российское. Что Дикий, что "Ленин", понимаешь, они с Лубянки уже не вылазят. "Ленин" тогда ещё говорил, что подчиняется чисто Москве. На отчёты туда ездит почему-то. А тот же "Хакер" рассказывал, что видеоаппаратуру вставили ему... И он свои выстрелы... Всё это снималось через прицел, как за полтора километра бошки эти разлетались.
Куликовский: Ох*еть.
Долгов: И это все он ("Ленин") возил на Лубянку, показывал.
Куликовский: Что может работать. Я понял.
Долгов: Вот они выезжают и показывают... На словах то можно рассказать, что пол Украины перестрелял, правильно?
Куликовский: Ну конечно, бл*дь, а факты нужны обязательно.
По данным украинской разведки, "Ленин" после прохождения сотрудниками "ЦСО МГБ" соответствующего курса обучения "снайпингу" у российских инструкторов с середины 2015 года действительно сделал "охоту за головами" своим любимым "хобби".
Причем Василий Евдокимов в близком кругу неоднократно хвастался личными достижениями в этом виде "деятельности". Также он говорил, что владеет отличными комплектами снайперского снаряжения – винтовками и оптическими прицелами стоимостью около 100 тыс. долларов.Как вывозили оружие и боеприпасы
Начальник "ЦСО МГБ" Василий Евдокимов с формулировкой "пригодится для подпольной работы" доверил Долгову лично вывезти несколько микроавтобусов оружия и боеприпасов. Это подтверждали и бывшие узники "Изоляции", которых заставляли принимать участие в погрузке-разгрузке. Они также опознали Вадима Долгова, который на микроавтобусе Renault Master белого цвета с территории "Изоляции" вывозил все в специально арендованные гаражи.
Об этом Долгов также разговаривал с Куликовским.
Куликовский: А, ты и гаражи ему ("Ленину") оставил?
Долгов: Да, два гаража ему отдал (в Донецке).
Куликовский: Так подожди, они полные были (загружены оружием. – Ред.). Как ты ему отдал?
Долгов: Пустые уже. Я всё вывез оттуда. А один хороший за трёшку тут, бл*дь, "Ленину" остался – вот я ключи ему отдал. Я когда последний раз был, всё вывезли.Три или четыре бусика. Самое главное, начали вывозить (оружие, боеприпасы. – Ред.), прибегает сторож, знает же, что по гаражам до*уя спрятано… Прибегает этот Сергей: "Вадик, а это ты здесь... А что военные делают?" Я говорю, что помогают мне вывезти из гаража. А там гараж в двух уровнях – огромный. Две машины заходят свободно и яма смотровая, и под низом еще... Где-то 30 квадратов наверху и 30 квадратов внизу.
Куликовский: Еб*ть. Сначала ты с базы ("Изоляции") вывозил, потом оттуда вывозил...
Долгов: Ну, с базы вывозили это типа, бл*дь, "пригодится для подпольной работы", понимаешь? Какая подпольная работа?
Куликовский: А ты потом назад на базу привозил?
Долгов: Назад на базу я только успел две ПМовские упаковки у*бать, они там лежали.
Куликовский: А маслят, маслят (патроны. – Ред.)...
Долгов: Ага, я помню, большой ящик они (пленные), когда выгружали, подняли наверх, а я говорю: а ну поставьте его в сторонку... Я нашел и быстренько оприходовал.
Эти и другие разговоры боевиков, а также комментарии представителя украинского разведывательного сообщества есть в полном видео. 18+
(Продолжение следует...)