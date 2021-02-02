Золото вывозили в Москву, а видео с убийствами воинов ВСУ показывали на Лубянке. Аудиоперехват разговоров боевиков "ДНР"

Украинские разведчики перехватили разговоры между непосредственными участниками оккупации Донецка, преступлений против гражданского населения и украинских военных. На записях двое "высокопоставленных" преступников откровенно обсуждают варианты похищения своего "соратника", раскрывают масштабы награбленного "руководителями" "Центра спецопераций МГБ" и "МВД ДНР", говорят о "любимом хобби" Василия Евдокимова – снайперской стрельбе по воинам ВСУ и многом другом.

Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Вадим Долгов ("Пенсионер") был первым помощником начальника "Центра спецопераций МГБ ДНР" Василия Евдокимова ("Ленин") еще с начала российской агрессии. А знакомы они были задолго до войны.

Долгов был отправлен из Донецка в Россию – в дом Евдокимова на Алтае – после того, как его "подсидел" Роман Волянюк ("Хакер"). На сегодняшний момент он является реальной правой рукой главаря "ЦСО МГБ" – доверенным лицом, которое ведет личные финансовые и хозяйственные дела семьи Евдокимова в основном на территории РФ.

В августе 2020 г. "Пенсионера" арестовали сотрудники ФСБ РФ за попытку похищения "Хакера". Правда, криминальную группировку россиян почему-то представили "украинскими шпионами". У Долгова – российское гражданство.

2. Денис Куликовский ("Аид", "Палыч") – экс-руководитель и главный палач тюрьмы "МГБ ДНР" под названием "Изоляция" в Донецке, где истязают в том числе попавших в плен украинских военных.

Он єкстренно покинул территорию "республики" после того, как тюрьму возглавил Юрий Кривонос ("Толстый", "Юра-танкист").

Что же обсуждали боевики? Осторожно, ненормативная лексика! Строго 18+ (чтобы посмотреть видео, доскролльте материал до конца).

Реальный мотив для похищения "Хакера" – это не только устранение Романа Волянюка как конкурента. Долгова и Куликовского интересовали в первую очередь активы действующего начальника так называемого Центра спецопераций "МГБ ДНР" Василия Евдокимова ("Ленина") на территории РФ.

То есть, "Палыч" и "Пенсионер" собирались действовать по схеме "грабь награбленное". Причем, для того, чтобы разговорить своего бывшего соратника по "МГБ" Волянюка они готовы были его пытать.

"Палыч" известен как один из самых жестоких "специалистов" в области пыток и добывания, а вернее выбивания информации. Об этом неоднократно рассказывали освобожденные из тюрьмы "Изоляция". Для истязания в там использовали так называемый тапик (орудие пытки электрическим током – телефонный аппарат полевой с индуктивной катушкой). Именно о нем и говорили "Палыч" и "Пенсионер".

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Долгов: Нам надо нашего друга ("Хакера") ловить и узнавать все у него. Он много расскажет интересного.

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Долгов: Короче, он ("Ленин". – Ред.) там главный "бизнесмен". А он ("Хакер") знает дох*я, конечно.

Куликовский: Ну ничего, мы тоже будем владеть этой информацией.

Долгов: Расскажет?

Куликовский: Тю, бл*дь. В течение 10 минут начнет рассказывать.

Долгов: А "тапик" есть? (смеется)

Куликовский: Все на месте, все готово уже, да.

Долгов: Ты с собой... родной вез? (смеется)

Куликовский: Ну конечно, а что делать.

Долгов: То есть, ты спишь, под подушечкой его держишь?

Куликовский: Ну не без этого, бывает…

Долгов: Ну правильно, инструмент любимый… У вора фомка, у тебя "тапик".

Из разговоров Долгова и Куликовского можно понять, что "военные заслуги" сотрудника "МГБ" Романа Волянюка (которого ФСБ и росСМИ называют одним из "лидеров ополчения Донбасса") состоят исключительно в работе "порученцем" начальника "Центра спецопераций МГБ".

За это Волянюк ежемесячного получает из "бюджета республики" только командировочных 45 тыс. рублей – это за поездки по личным делам шефа. Вторую премиальную зарплату "Хакер" получает за так называемый постоянный риск – например, за вывоз награбленного золота из частных домовладений и банковских учреждений Донецка в т.н. схроны Евдокимова на территории Москвы.

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Куликовский: Он (Роман Волянюк. – Ред.) сейчас в Ростов мотнется, заберет посылки, отвезёт, а потом будет в Москву ехать. Может, он будет ехать с кэшем (деньгами. – Ред.) в машине спрятанным.

Долгов: Он же и возил так. И золото возил... Дох*я чего перевозил.

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Куликовский: Ну смотри, фэсам бы "Ленин" не открылся, они бы не знали где схроны. Где все – не рассказал бы, да? Побоялся бы, мне кажется.

Долгов: Слушай, я думаю они привезли в Москву (награбленное в "ДНР". – Ред.).

Куликовский: Помогли привести и всё.

Долгов: Да, помогли привести, у них там забрали и где-то сгрузили на гараже.

Куликовский: Ну, опять же, это же помогал не Ромка ("Хакер") гаражи искать?

Долгов: Да, может (знать). Ты понимаешь, он должен знать. Он говорил, что возит... Мне рассказывал: я чувствую, меня скоро в**бут, мне пи**ец будет. И золото в Москву вывозили...

Во время телефонных разговоров двое бывших приближенных к "Ленину" сотрудников т.н. Центра специальных операций "МГБ ДНР" обсуждают взаимоотношения Василия Евдокимова и Алексея Дикого (т.н. главы "Министерства внутренних дел ДНР") с сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ .

Куликовский: Как ты с ним раньше, с этим "Лениным", работал – х*й его знает…

Долгов: Та ну нормально было.

Куликовский: Ну видишь, как нормально. Это раньше он такой был, ты просто не замечал. И не было таких нюансов.

Долгов: Не было таких положений, не было такого – вывезти человека х*й знает куда, бросить его там...

Куликовский: Ну вот видишь, он так и сделал потому, что во-первых дох*я ты тоже видел, знаешь.

Долгов: Слушай, то, что я сейчас знаю, это всё х*йня. То, что я раньше знал, это намного серьезнее, понимаешь?

Куликовский: Ну раньше же войны не было.

Долгов: Она нах*й никому, эта война, не нужна. То, что они сейчас творят... Они ("Ленин" и Дикий) приедут миллиардерами в Россию и скажут, что они заработали на войне, и никто их трогать не будет. И будут кайфовать.

Куликовский: Ну ты же понимаешь, они же не сами, они легли под фэсов (сотрудников ФСБ. – Ред.). Потому, что если были бы сами, им бы давно головы посносили.

Долгов: Ясный х*й, что они и там, и там, и там... Но потом они тоже станут не нужными. Им скажут: все, вы уже отработали свое, идите нах*й. Переехали и живите, и молчите. Если не уберут (ликвидируют).

В частности, Вадим Долгов делится с Денисом Куликовским информацией о том, что "Хакер" специально для "Ленина" смонтировал видеоаппаратуру, которая в режиме онлайн фиксирует прямые смертельные попадания в украинских военных в ходе снайперской стрельбы самого Василия Евдокимова с расстояния до полутора километров.

Эти видео убийств украинских воинов "Ленин", по словам Долгова, систематически возит "на показ – на Лубянку".

Куликовский: Ну а ты за Дикого знаешь вообще? Он вообще до войны держал всю наркоту по Донецку.

Долгов: А сейчас они всех грабят, не только наркоманов, сейчас всех. Всех еб*шат.

Куликовский: Тем более Василий Викторович ("Ленин") там рядом с ним, нормально все.

Долгов: Ну видишь, эти же (Дикий и Евдокимов) все – завербованные. Гражданство приняли российское. Что Дикий, что "Ленин", понимаешь, они с Лубянки уже не вылазят. "Ленин" тогда ещё говорил, что подчиняется чисто Москве. На отчёты туда ездит почему-то. А тот же "Хакер" рассказывал, что видеоаппаратуру вставили ему... И он свои выстрелы... Всё это снималось через прицел, как за полтора километра бошки эти разлетались.

Куликовский: Ох*еть.

Долгов: И это все он ("Ленин") возил на Лубянку, показывал.

Куликовский: Что может работать. Я понял.

Долгов: Вот они выезжают и показывают... На словах то можно рассказать, что пол Украины перестрелял, правильно?

Куликовский: Ну конечно, бл*дь, а факты нужны обязательно.

По данным украинской разведки, "Ленин" после прохождения сотрудниками "ЦСО МГБ" соответствующего курса обучения "снайпингу" у российских инструкторов с середины 2015 года действительно сделал "охоту за головами" своим любимым "хобби".

Причем Василий Евдокимов в близком кругу неоднократно хвастался личными достижениями в этом виде "деятельности". Также он говорил, что владеет отличными комплектами снайперского снаряжения – винтовками и оптическими прицелами стоимостью около 100 тыс. долларов.

Начальник "ЦСО МГБ" Василий Евдокимов с формулировкой "пригодится для подпольной работы" доверил Долгову лично вывезти несколько микроавтобусов оружия и боеприпасов. Это подтверждали и бывшие узники "Изоляции", которых заставляли принимать участие в погрузке-разгрузке. Они также опознали Вадима Долгова, который на микроавтобусе Renault Master белого цвета с территории "Изоляции" вывозил все в специально арендованные гаражи.

Об этом Долгов также разговаривал с Куликовским.

Куликовский: А, ты и гаражи ему ("Ленину") оставил?

Долгов: Да, два гаража ему отдал (в Донецке).

Куликовский: Так подожди, они полные были (загружены оружием. – Ред.). Как ты ему отдал?

Долгов: Пустые уже. Я всё вывез оттуда. А один хороший за трёшку тут, бл*дь, "Ленину" остался – вот я ключи ему отдал. Я когда последний раз был, всё вывезли.Три или четыре бусика. Самое главное, начали вывозить (оружие, боеприпасы. – Ред.), прибегает сторож, знает же, что по гаражам до*уя спрятано… Прибегает этот Сергей: "Вадик, а это ты здесь... А что военные делают?" Я говорю, что помогают мне вывезти из гаража. А там гараж в двух уровнях – огромный. Две машины заходят свободно и яма смотровая, и под низом еще... Где-то 30 квадратов наверху и 30 квадратов внизу.

Куликовский: Еб*ть. Сначала ты с базы ("Изоляции") вывозил, потом оттуда вывозил...

Долгов: Ну, с базы вывозили это типа, бл*дь, "пригодится для подпольной работы", понимаешь? Какая подпольная работа?

Куликовский: А ты потом назад на базу привозил?

Долгов: Назад на базу я только успел две ПМовские упаковки у*бать, они там лежали.

Куликовский: А маслят, маслят (патроны. – Ред.)...

Долгов: Ага, я помню, большой ящик они (пленные), когда выгружали, подняли наверх, а я говорю: а ну поставьте его в сторонку... Я нашел и быстренько оприходовал.

Эти и другие разговоры боевиков, а также комментарии представителя украинского разведывательного сообщества есть в полном видео. 18+

(Продолжение следует...)