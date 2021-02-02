Золото вывозили в Москву, а видео с убийствами воинов ВСУ показывали на Лубянке. Аудиоперехват разговоров боевиков "ДНР"

Obozrevatel
Obozrevatel
Расследования
41,0 т.
аудиоперехват разговоров боевиков ДНР

Украинские разведчики перехватили разговоры между непосредственными участниками оккупации Донецка, преступлений против гражданского населения и украинских военных. На записях двое "высокопоставленных" преступников откровенно обсуждают варианты похищения своего "соратника", раскрывают масштабы награбленного "руководителями" "Центра спецопераций МГБ" и "МВД ДНР", говорят о "любимом хобби" Василия Евдокимова – снайперской стрельбе по воинам ВСУ и многом другом.

Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

"Герои" перехвата

1. Вадим Долгов ("Пенсионер") был первым помощником начальника "Центра спецопераций МГБ ДНР" Василия Евдокимова ("Ленин") еще с начала российской агрессии. А знакомы они были задолго до войны.

Долгов был отправлен из Донецка в Россию – в дом Евдокимова на Алтае – после того, как его "подсидел" Роман Волянюк ("Хакер"). На сегодняшний момент он является реальной правой рукой главаря "ЦСО МГБ" – доверенным лицом, которое ведет личные финансовые и хозяйственные дела семьи Евдокимова в основном на территории РФ.

Вадим Долгов "Пенсионер"

В августе 2020 г. "Пенсионера" арестовали сотрудники ФСБ РФ за попытку похищения "Хакера". Правда, криминальную группировку россиян почему-то представили "украинскими шпионами". У Долгова – российское гражданство.

2. Денис Куликовский ("Аид", "Палыч") – экс-руководитель и главный палач тюрьмы "МГБ ДНР" под названием "Изоляция" в Донецке, где истязают в том числе попавших в плен украинских военных.

Денис Куликовский "Палыч" был главным палачом тюрьмы "Изоляция"

Он єкстренно покинул территорию "республики" после того, как тюрьму возглавил Юрий Кривонос ("Толстый", "Юра-танкист").

Что же обсуждали боевики? Осторожно, ненормативная лексика! Строго 18+ (чтобы посмотреть видео, доскролльте материал до конца).

Любимый инструмент для пыток под подушкой

Реальный мотив для похищения "Хакера" – это не только устранение Романа Волянюка как конкурента. Долгова и Куликовского интересовали в первую очередь активы действующего начальника так называемого Центра спецопераций "МГБ ДНР" Василия Евдокимова ("Ленина") на территории РФ.

То есть, "Палыч" и "Пенсионер" собирались действовать по схеме "грабь награбленное". Причем, для того, чтобы разговорить своего бывшего соратника по "МГБ" Волянюка они готовы были его пытать.

"Палыч" известен как один из самых жестоких "специалистов" в области пыток и добывания, а вернее выбивания информации. Об этом неоднократно рассказывали освобожденные из тюрьмы "Изоляция". Для истязания в там использовали так называемый тапик (орудие пытки электрическим током – телефонный аппарат полевой с индуктивной катушкой). Именно о нем и говорили "Палыч" и "Пенсионер".

Устройство для пыток пленных в "Изоляции"

.................

Долгов: Нам надо нашего друга ("Хакера") ловить и узнавать все у него. Он много расскажет интересного.

..................

Долгов: Короче, он ("Ленин". – Ред.) там главный "бизнесмен". А он ("Хакер") знает дох*я, конечно.

Куликовский: Ну ничего, мы тоже будем владеть этой информацией.

Долгов: Расскажет?

Куликовский: Тю, бл*дь. В течение 10 минут начнет рассказывать.

Долгов: А "тапик" есть? (смеется)

Куликовский: Все на месте, все готово уже, да.

Долгов: Ты с собой... родной вез? (смеется)

Куликовский: Ну конечно, а что делать.

Долгов: То есть, ты спишь, под подушечкой его держишь?

Куликовский: Ну не без этого, бывает…

Долгов: Ну правильно, инструмент любимый… У вора фомка, у тебя "тапик".

Схроны из награбленного в Москве

Из разговоров Долгова и Куликовского можно понять, что "военные заслуги" сотрудника "МГБ" Романа Волянюка (которого ФСБ и росСМИ называют одним из "лидеров ополчения Донбасса") состоят исключительно в работе "порученцем" начальника "Центра спецопераций МГБ".

За это Волянюк ежемесячного получает из "бюджета республики" только командировочных 45 тыс. рублей – это за поездки по личным делам шефа. Вторую премиальную зарплату "Хакер" получает за так называемый постоянный риск – например, за вывоз награбленного золота из частных домовладений и банковских учреждений Донецка в т.н. схроны Евдокимова на территории Москвы.

Василий Евдокимов "Ленин" – начальник "ЦСО МГБ" (слева) и его доверенное лицо Роман Волянюк "Хакер" (справа)

...............

Куликовский: Он (Роман Волянюк. – Ред.) сейчас в Ростов мотнется, заберет посылки, отвезёт, а потом будет в Москву ехать. Может, он будет ехать с кэшем (деньгами. – Ред.) в машине спрятанным.

Долгов: Он же и возил так. И золото возил... Дох*я чего перевозил.

...............

Куликовский: Ну смотри, фэсам бы "Ленин" не открылся, они бы не знали где схроны. Где все – не рассказал бы, да? Побоялся бы, мне кажется.

Долгов: Слушай, я думаю они привезли в Москву (награбленное в "ДНР". – Ред.).

Куликовский: Помогли привести и всё.

Долгов: Да, помогли привести, у них там забрали и где-то сгрузили на гараже.

Куликовский: Ну, опять же, это же помогал не Ромка ("Хакер") гаражи искать?

Долгов: Да, может (знать). Ты понимаешь, он должен знать. Он говорил, что возит... Мне рассказывал: я чувствую, меня скоро в**бут, мне пи**ец будет. И золото в Москву вывозили...

"Они легли под фэсов, приедут миллиардерами"

Во время телефонных разговоров двое бывших приближенных к "Ленину" сотрудников т.н. Центра специальных операций "МГБ ДНР" обсуждают взаимоотношения Василия Евдокимова и Алексея Дикого (т.н. главы "Министерства внутренних дел ДНР") с сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ .

Куликовский: Как ты с ним раньше, с этим "Лениным", работал – х*й его знает…

Долгов: Та ну нормально было.

Куликовский: Ну видишь, как нормально. Это раньше он такой был, ты просто не замечал. И не было таких нюансов.

Долгов: Не было таких положений, не было такого – вывезти человека х*й знает куда, бросить его там...

Куликовский: Ну вот видишь, он так и сделал потому, что во-первых дох*я ты тоже видел, знаешь.

Долгов: Слушай, то, что я сейчас знаю, это всё х*йня. То, что я раньше знал, это намного серьезнее, понимаешь?

Куликовский: Ну раньше же войны не было.

Долгов: Она нах*й никому, эта война, не нужна. То, что они сейчас творят... Они ("Ленин" и Дикий) приедут миллиардерами в Россию и скажут, что они заработали на войне, и никто их трогать не будет. И будут кайфовать.

Куликовский: Ну ты же понимаешь, они же не сами, они легли под фэсов (сотрудников ФСБ. – Ред.). Потому, что если были бы сами, им бы давно головы посносили.

Долгов: Ясный х*й, что они и там, и там, и там... Но потом они тоже станут не нужными. Им скажут: все, вы уже отработали свое, идите нах*й. Переехали и живите, и молчите. Если не уберут (ликвидируют).

В частности, Вадим Долгов делится с Денисом Куликовским информацией о том, что "Хакер" специально для "Ленина" смонтировал видеоаппаратуру, которая в режиме онлайн фиксирует прямые смертельные попадания в украинских военных в ходе снайперской стрельбы самого Василия Евдокимова с расстояния до полутора километров.

Эти видео убийств украинских воинов "Ленин", по словам Долгова, систематически возит "на показ – на Лубянку".

Здание ФСБ на Лубянской площади в Москве.

Куликовский: Ну а ты за Дикого знаешь вообще? Он вообще до войны держал всю наркоту по Донецку.

Долгов: А сейчас они всех грабят, не только наркоманов, сейчас всех. Всех еб*шат.

Куликовский: Тем более Василий Викторович ("Ленин") там рядом с ним, нормально все.

Долгов: Ну видишь, эти же (Дикий и Евдокимов) все – завербованные. Гражданство приняли российское. Что Дикий, что "Ленин", понимаешь, они с Лубянки уже не вылазят. "Ленин" тогда ещё говорил, что подчиняется чисто Москве. На отчёты туда ездит почему-то. А тот же "Хакер" рассказывал, что видеоаппаратуру вставили ему... И он свои выстрелы... Всё это снималось через прицел, как за полтора километра бошки эти разлетались.

Куликовский: Ох*еть.

Долгов: И это все он ("Ленин") возил на Лубянку, показывал.

Куликовский: Что может работать. Я понял.

Долгов: Вот они выезжают и показывают... На словах то можно рассказать, что пол Украины перестрелял, правильно?

Куликовский: Ну конечно, бл*дь, а факты нужны обязательно.

По данным украинской разведки, "Ленин" после прохождения сотрудниками "ЦСО МГБ" соответствующего курса обучения "снайпингу" у российских инструкторов с середины 2015 года действительно сделал "охоту за головами" своим любимым "хобби".

Причем Василий Евдокимов в близком кругу неоднократно хвастался личными достижениями в этом виде "деятельности". Также он говорил, что владеет отличными комплектами снайперского снаряжения – винтовками и оптическими прицелами стоимостью около 100 тыс. долларов.

Как вывозили оружие и боеприпасы

Начальник "ЦСО МГБ" Василий Евдокимов с формулировкой "пригодится для подпольной работы" доверил Долгову лично вывезти несколько микроавтобусов оружия и боеприпасов. Это подтверждали и бывшие узники "Изоляции", которых заставляли принимать участие в погрузке-разгрузке. Они также опознали Вадима Долгова, который на микроавтобусе Renault Master белого цвета с территории "Изоляции" вывозил все в специально арендованные гаражи.

Об этом Долгов также разговаривал с Куликовским.

Одна из оружейных комнат в тюрьме "Изоляция"

Куликовский: А, ты и гаражи ему ("Ленину") оставил?

Долгов: Да, два гаража ему отдал (в Донецке).

Куликовский: Так подожди, они полные были (загружены оружием. – Ред.). Как ты ему отдал?

Долгов: Пустые уже. Я всё вывез оттуда. А один хороший за трёшку тут, бл*дь, "Ленину" остался – вот я ключи ему отдал. Я когда последний раз был, всё вывезли.Три или четыре бусика. Самое главное, начали вывозить (оружие, боеприпасы. – Ред.), прибегает сторож, знает же, что по гаражам до*уя спрятано… Прибегает этот Сергей: "Вадик, а это ты здесь... А что военные делают?" Я говорю, что помогают мне вывезти из гаража. А там гараж в двух уровнях – огромный. Две машины заходят свободно и яма смотровая, и под низом еще... Где-то 30 квадратов наверху и 30 квадратов внизу.

Куликовский: Еб*ть. Сначала ты с базы ("Изоляции") вывозил, потом оттуда вывозил...

Долгов: Ну, с базы вывозили это типа, бл*дь, "пригодится для подпольной работы", понимаешь? Какая подпольная работа?

Куликовский: А ты потом назад на базу привозил?

Долгов: Назад на базу я только успел две ПМовские упаковки у*бать, они там лежали.

Куликовский: А маслят, маслят (патроны. – Ред.)...

Долгов: Ага, я помню, большой ящик они (пленные), когда выгружали, подняли наверх, а я говорю: а ну поставьте его в сторонку... Я нашел и быстренько оприходовал.

Эти и другие разговоры боевиков, а также комментарии представителя украинского разведывательного сообщества есть в полном видео. 18+

(Продолжение следует...)

Российско-украинский конфликтКриминалВойна на ДонбассеНовости Донецка и Донецкой областиФСБтеррористы "ДНР"ДНРНовости ДНРНовости ДонбассаВооруженные силы Украины